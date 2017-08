"Call me by your name": poster e trailer del film tratto dal romanzo di Aciman

Trailer

Trasposizione di uno dei romanzi più apprezzati dell’ultimo decennio, Chiamami col tuo nome di André Aciman, Call me by your name ha già raccolto una pioggia di lodi da parte della critica al Sundance Film Festival 2017 e alla scorsa edizione del Festival di Berlino, e si prepara ad approdare nelle sale americane il 24 novembre, con la Sony Pictures Classics pronta a scommettere sul film per la prossima awards-season. Diretto dal regista italiano Luca Guadagnino e ambientato proprio in Italia (come il libro di Aciman), Call me by your name è il racconto di formazione e la storia dell’educazione sentimentale del diciassettenne Elio Perlman, il quale nel corso di un’estate degli Anni ’80 si innamora di un ragazzo più grande, il ricercatore Oliver.

La sceneggiatura di Call me by your name è stata scritta dal grande regista James Ivory, che inizialmente avrebbe dovuto dirigere la pellicola, ma in seguito ha ceduto il progetto a Guadagnino; a interpretare i ruoli dei due protagonisti, invece, sono Timothée Chalamet e Armie Hammer (ingaggiato al posto di Shia LaBeouf, provinato da Ivory ma scartato dai produttori a causa dei suoi problemi personali), mentre la colonna sonora è composta dal cantautore americano Sufjan Stevens, che per l’occasione ha realizzato alcune nuove canzoni. In attesa di informazioni sull’uscita italiana del film, vi proponiamo di seguito il trailer originale e il poster di Call me by your name.

