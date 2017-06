"Dunkirk": il trailer del nuovo war-movie di Christopher Nolan

Trailer

Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, James D’Arcy, il giovanissimo semi-esordiente Fionn Whitehead e il cantante Harry Styles (al suo debutto come attore) sono gli interpreti del nuovo film di Christopher Nolan, Dunkirk, un kolossal bellico incentrato su uno degli episodi cruciali della Seconda Guerra Mondiale: lo scontro fra le truppe alleate e l’esercito tedesco nella primavera del 1940 durante l’evacuazione di Dunkirk, sulle coste della Francia. Dunkirk uscirà negli Stati Uniti il 21 luglio, mentre per l’Italia la distribuzione è programmata per il 31 agosto.

In arrivo a quasi tre anni di distanza dalla precedente opera di Nolan, il fantascientifico Interstellar, questo war-movie rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno; il regista inglese, che ha girato il film in formato IMAX, firma anche la sceneggiatura, mentre la colonna sonora è composta dal fido Hans Zimmer. Di seguito vi proponiamo il primo full-trailer di Dunkirk, appena rilasciato dalla Warner Bros, sia nella versione originale, sia in quella doppiata in italiano, insieme al poster del film.

