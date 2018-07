"Glass": il trailer del nuovo thriller di M. Night Shyamalan

Trailer

Uscirà il 18 gennaio negli Stati Uniti Glass, il nuovo film scritto e diretto da M. Night Shyamalan e concepito come il terzo capitolo di una trilogia che comprende due dei precedenti lavori del regista: Unbreakable del 2000 e Split, il thriller psicologico interpretato da James McAvoy che, due anni fa, si è rivelato un gigantesco successo, con 280 milioni di dollari incassati in tutto il mondo ed oltre 30 milioni di spettatori. Bruce Willis e Samuel L. Jackson, già co-protagonisti di Unbreakable, fanno parte del cast accanto a McAvoy e ad Anya Taylor-Joy, mentre fra le new-entry Sarah Paulson avrà il ruolo della psichiatra Ellie Staple, specializzata nel trattare con pazienti convinti di essere supereroi.

Al Comic-Con di San Diego è stato presentato il trailer di Glass, insieme a un nuovo, suggestivo poster che riproduce i personaggi del film ispirandosi all’immaginario dei fumetti. Questa la sinossi ufficiale della pellicola di Shyamalan: “A seguito della conclusione di Split, Glass vede Dunn inseguire la figura sovrumana della Bestia in una serie di incontri sempre più intensi, mentre la presenza nelle ombre di Price emerge come orchestratore di segreti molto importanti per entrambi gli uomini”. Di seguito ecco il poster e il trailer originale di Glass.

Video