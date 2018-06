"Il primo uomo": Ryan Gosling sulla Luna nel nuovo film di Damien Chazelle

Trailer

Nell’arco di poche ore, Universal Pictures ha pubblicato il poster e il primo trailer di uno dei film più attesi dell’intero anno: First man, in uscita in Italia come Il primo uomo, il ritratto dell’astronauta Neil Armstrong ad opera del regista Damien Chazelle, vincitore dell’Oscar poco più di un anno fa grazie al celebratissimo musical La La Land. Ryan Gosling, già magnetico protagonista di La La Land, interpreta il ruolo di Armstrong nel corso degli Anni ’60: dal suo ingresso nella NASA fino alla storica missione Apollo 11, che il 20 luglio 1969 lo avrebbe portato a diventare la prima persona a mettere piede sulla Luna.

Tratto dal libro di James R. Hansen, adattato per lo schermo da Josh Singer (lo sceneggiatore de Il caso Spotlight e The Post), Il primo uomo uscirà il 12 ottobre negli Stati Uniti, dove già si preannuncia come un potenziale contendente per la stagione degli Oscar, mentre in Italia l’uscita è prevista per l’1 novembre. Claire Foy presta il volto a Janet Shearon, la moglie di Armstrong, mentre il cast del film include anche Corey Stoll, Kyle Chandler e Jason Clarke. Ecco di seguito la locandina e il trailer originale de Il primo uomo.

Video