"It": poster e trailer dell'horror tratto dal romanzo di Stephen King

Trailer

Uscirà l’8 settembre nelle sale americane It, l’attesissima trasposizione per il cinema del più celebre romanzo di Stephen King (già alla base di una nota miniserie televisiva del 1990). Diretto da Andrés Muschietti, già alla regia dell’horror La madre, It è la prima parte di un dittico che porterà in scena le terrificanti avventure del “Club dei perdenti”, un gruppo di amici perseguitati dalla mostruosa creatura che assume le sembianze del clown Pennywise; a interpretare il ruolo dell’inquietante antagonista è il giovane attore svedese Bill Skarsgård.

La New Line ha appena diffuso il primo poster e il teaser trailer di It, il film in cui saranno raccontate le vicende dei protagonisti da undicenni nella cittadina di Derry, nel Maine, e il loro primo incontro con It, a partire dal famigerato episodio della “barchetta di carta”, incluso già nel trailer; nella seconda pellicola, invece, ritroveremo gli stessi personaggi da adulti. Di seguito vi proponiamo la locandina del film di Muschietti e il teaser trailer, sia nella versione originale, sia in quella doppiata in italiano.

Video

Video