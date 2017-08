"Madre!": il trailer del thriller con Jennifer Lawrence in concorso a Venezia

Sarà uno dei titoli nel concorso ufficiale all’imminente Mostra del Cinema di Venezia: Madre! segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista americano Darren Aronofsky, già vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 2008 per The wrestler, con un thriller psicologico dai contorni horror che sembra rievocare temi e atmosfere del capolavoro di Aronofsky del 2010, Il cigno nero. Protagonista di Madre! è Jennifer Lawrence nei panni di una giovane donna affetta da paranoie e terribili sospetti all’interno di un racconto la cui trama è ancora top-secret.

Dopo la presentazione ai Festival di Venezia e di Toronto, Madre! esordirà nei cinema statunitensi il 15 settembre, mentre arriverà nelle sale italiane dal 28 settembre. Accanto a Jennifer Lawrence, i suoi comprimari nel film sono Javier Bardem nel ruolo del partner della protagonista ed Ed Harris e Michelle Pfeiffer nelle parti di due inquietanti “ospiti inattesi” della coppia. Ecco di seguito il trailer della pellicola, sia nella versione originale sia in quella doppiata in italiano, e il nuovo poster.

Video

Video

