"Phantom thread": poster e trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Trailer

A tre anni di distanza dalla sua opera precedente, il noir Vizio di forma, adattamento del complesso romanzo postmoderno di Thomas Pynchon, e a un decennio esatto dall’uscita de Il petroliere, il capolavoro interpretato da un gigantesco Daniel Day-Lewis (per l’occasione premiato con l’Oscar come miglior attore), il grande attore britannico e il geniale regista e sceneggiatore americano Paul Thomas Anderson sono pronti a presentare il frutto della loro seconda collaborazione: Phantom thread, annunciato come il film dell’addio al cinema di Day-Lewis.

Ambientato nel mondo dell’alta moda londinese degli Anni ’50, Phantom thread sarà incentrato sulla figura di Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), rinomato stilista per star e aristocratici e direttore della casa di moda che gestisce insieme alla sorella Cyril (Lesley Manville). L’esistenza di Woodcock verrà trasformata radicalmente dall’incontro con Alma (Vicky Krieps), una giovane donna destinata a diventare la sua musa e la sua amante. Musicato da Jonny Greenwood dei Radiohead, Phantom thread debutterà a partire dal giorno di Natale negli Stati Uniti e potrebbe essere uno dei titoli che competeranno alla prossima edizione degli Oscar; di seguito vi riportiamo il poster e il primo trailer originale della pellicola di Paul Thomas Anderson, che in Italia sarà distribuita da Universal Pictures in data ancora da stabilire.

Video