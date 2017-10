"Star Wars - Gli ultimi Jedi": il poster e il nuovo trailer

Trailer

Arriverà fra poco due mesi nelle sale italiane, il 13 dicembre, il nuovo film della saga di Guerre stellari, dal titolo Star Wars – Gli ultimi Jedi, per il quale sono aperte le prevendite per i biglietti. Scritto e diretto da Rian Johnson, questo ottavo capitolo del “canone ufficiale” di Star Wars vedrà tornare i due storici interpreti, Mark Hamill e la compianta Carrie Fisher (scomparsa nel dicembre scorso, poco dopo aver ultimato le riprese), accanto a Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac e gli altri attori di questa terza trilogia.

La Walt Disney e la Lucasfilm hanno appena pubblicato il poster di Star Wars – Gli ultimi Jedi insieme al nuovo trailer, che vi presentiamo sia nella versione originale, sia in quella doppiata in italiano. Il terzo tassello della trilogia, o “Episodio IV”, ancora senza un titolo, è attualmente in lavorazione, con J.J. Abrams che tornerà alla regia dopo aver già diretto Il risveglio della Forza. Gli ultimi Jedi riprenderà la storia della lotta fra la Resistenza e il Primo Ordine a partire da dove si interrompeva il precedente, ovvero con l’incontro fra la giovane Rey (Daisy Ridley) e il Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill).

