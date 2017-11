"The Post": Meryl Streep e Tom Hanks nel trailer del film di Spielberg

Trailer

Due degli attori più acclamati del cinema americano, Meryl Streep e Tom Hanks, recitano fianco a fianco in The Post, il dramma giornalistico diretto da Steven Spielberg e basato sulla vera storia della pubblicazione, nel 1971, dei documenti riservati del Pentagono riguardanti il conflitto in Vietnam. The Post è sceneggiato da Liz Hannah e Josh Singer e ricostruisce la battaglia del Washington Post e della sua editrice, Katharine Graham, interpretata dalla Streep (alla sua prima collaborazione con Spielberg).

Accanto ai due protagonisti, il ricco cast di The Post include anche Sarah Paulson, Michael Stuhlbarg, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Tracy Letts, Carrie Coon, Jesse Plemons, mentre la colonna sonora è firmata dal veterano John Williams. Il film debutterà nelle sale americane il 22 dicembre, in modo da poter competere alla prossima edizione degli Oscar, per poi uscire in tutti gli Stati Uniti il 12 gennaio; ancora non è stata fissata invece una data per l’Italia. Ecco di seguito il primo trailer di The Post.

Video