"Tutti i soldi del mondo": il trailer del nuovo film di Ridley Scott

Trailer

A pochi mesi di distanza da Alien – Covenant, il veterano Ridley Scott si accinge a presentare al pubblico il suo nuovo lavoro, Tutti i soldi del mondo. Girato questa estate a Roma, montato a tempo record e in uscita l’8 dicembre negli Stati Uniti e il 21 dicembre in Italia grazie a Lucky Red, il film racconta la vera storia del sequestro di John Paul Getty III, erede di una delle più ricche famiglie d’America, ed è interpretato da Michelle Williams, Mark Wahlberg, Kevin Spacey, Timothy Hutton e dal giovanissimo Charlie Plummer, vincitore pochi giorni fa del premio Mastroianni come miglior attore emergente al Festival di Venezia per il film Charley Thompson di Andrew Haigh.

La TriStar Pictures ha appena diffuso il trailer di Tutti i soldi del mondo, che si preannuncia come uno dei potenziali successi cinematografici di fine anno. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale della pellicola di Ridley Scott, il poster italiano e il trailer, sia nella versione originale che in quella doppiata.

TRAMA

Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III (Charlie Plummer), nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Kevin Spacey), noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo, Gail (Michelle Williams), e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Video

Video