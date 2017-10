"Wonder wheel": Kate Winslet nel trailer del film di Woody Allen

Trailer

Per la prima volta, il mitico Woody Allen e la superstar inglese Kate Winslet hanno condiviso lo stesso set, e il risultato arriverà presto sugli schermi: si tratta di Wonder wheel, il nuovo film dell’infaticabile regista newyorkese, un dramma ambientato negli Anni ’50 in una località marittima di Coney Island. Nel cast, accanto alla Winslet nel ruolo della protagonista Ginny, una cameriera insoddisfatta della propria vita, ci sono anche Jim Belushi nella parte di suo marito Humpty, Justin Timberlake in quella di Mickey Rubin, il bagnino di cui Ginny si invaghisce, e Juno Temple nei panni di Carolina, la figlia di Humpty, ricomparsa all’improvviso e poco gradita a Ginny.

In programma in anteprima mondiale il 14 ottobre al New York Film Festival, Wonder wheel sarà distribuito nelle sale americane dall’1 dicembre, mentre in Italia arriverà un mese più tardi, il giorno di Capodanno, grazie a Lucky Red. Allen, nel frattempo, sta ultimando le riprese del suo prossimo progetto, come da tradizione ancora senza titolo, ma con un cast molto variegato che comprende Jude Law, Liev Schreiber, Rebecca Hall, Elle Fanning, Diego Luna, Cherry Jones, Selena Gomez e Timothée Chalamet. Di seguito vi proponiamo il trailer originale di Wonder wheel, appena diffuso da Amazon Studios, insieme al poster del film.

