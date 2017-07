"Wonderstruck": il trailer del film di Todd Haynes con Julianne Moore

Trailer

Presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes, dove è stato accolto molto positivamente dalla critica, uscirà il 20 ottobre negli Stati Uniti Wonderstruck, il nuovo film del regista americano Todd Haynes, tratto dal romanzo La stanza delle meraviglie di Brian Selznick, autore anche della sceneggiatura. Ambientato in due diversi momenti cronologici, nel 1927 e nel 1977, e girato in parte a colori e in parte in bianco e nero (la fotografia è curata da Edward Lachman, fedele collaboratore di Haynes), Wonderstruck si preannuncia come uno dei titoli più interessanti della prossima stagione, a due anni dal successo del precedente film del regista, lo splendido melodramma Carol.

Ai giovanissimi Oakes Fegley e Millicent Simmonds, impegnati nei ruoli principali, si affiancano nel cast Julianne Moore, attrice-musa di Todd Haynes, e Michelle Williams, mentre la colonna sonora è curata da Carter Burwell. Di seguito vi proponiamo il teaser trailer e il poster originale di Wonderstruck (che sarà portato in Italia da 01 Distribution), insieme con la sinossi del libro di Selznick. Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane 50 anni, una raccontata in parole, l’altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.

